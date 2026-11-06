Sampo: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Sampo hat sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf 1.13 SEK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3.14 SEK je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Sampo mit einem Umsatz von insgesamt 32.75 Milliarden SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36.04 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 9.12 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch