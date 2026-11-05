Sampo A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Sampo A hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.10 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Sampo A 0.280 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8.98 Prozent auf 2.95 Milliarden EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.24 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch