Sampo A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Sampo A hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.17 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.150 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Sampo A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.16 Milliarden EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6.80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.96 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 0.174 EUR sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 2.59 Milliarden EUR gelegen.

Redaktion finanzen.ch