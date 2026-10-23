SamKwangGlass: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

SamKwangGlass liess sich am 22.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat SamKwangGlass die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 617.66 KRW gegenüber -1048.000 KRW im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SamKwangGlass in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 3.90 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 575.60 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 598.94 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch