Samkrg Pistons and Rings präsentierte Quartalsergebnisse

Samkrg Pistons and Rings hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2.74 INR, nach 2.93 INR im Vorjahresvergleich.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12.32 Prozent auf 718.6 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 639.7 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch