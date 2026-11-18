Samjin Pharmaceutical lud am 16.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 645.00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 558.00 KRW je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 84.07 Milliarden KRW gegenüber 83.13 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch