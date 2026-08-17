Samil Pharmaceutical stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Samil Pharmaceutical gab am 14.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -360.00 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Samil Pharmaceutical ein EPS von -306.000 KRW in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Samil Pharmaceutical 50.60 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5.92 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 53.79 Milliarden KRW umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch