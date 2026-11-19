Samil Pharmaceutical hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -299.00 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Samil Pharmaceutical ein EPS von -373.000 KRW in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Samil Pharmaceutical in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0.47 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 51.42 Milliarden KRW im Vergleich zu 51.18 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch