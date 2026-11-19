SAMICK THK hat sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 113.00 KRW. Im Vorjahresviertel waren -355.000 KRW je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat SAMICK THK mit einem Umsatz von insgesamt 90.43 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 53.58 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 68.78 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch