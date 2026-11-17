Samhwa Paints Industrial hat am 16.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Samhwa Paints Industrial vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 243.00 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 20.00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 148.69 Milliarden KRW – das entspricht einem Abschlag von 4.38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 155.50 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch