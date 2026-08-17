Samhwa Paints Industrial: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Samhwa Paints Industrial äusserte sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 351.00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Samhwa Paints Industrial 319.00 KRW je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0.02 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 177.55 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 177.51 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch