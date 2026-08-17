Samho development gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Samho development hat am 14.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 152.00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Samho development 231.00 KRW je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3.41 Prozent auf 95.58 Milliarden KRW aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 98.95 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch