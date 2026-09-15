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15.09.2026 06:37:00
SAMCO: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
SAMCO liess sich am 14.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat SAMCO die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 106.37 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 90.69 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9.20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3.39 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 3.10 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
SAMCO hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 277.73 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 211.30 JPY je Aktie gewesen.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 10.80 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15.61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte SAMCO einen Umsatz von 9.34 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
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