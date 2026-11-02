Sambhaav Media gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Sambhaav Media gab am 30.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei -0.01 INR. Ein Jahr zuvor waren -0.020 INR je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8.91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 109.8 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 100.8 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch