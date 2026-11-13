Samart Aviation Solutions veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Samart Aviation Solutions hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.23 THB. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.200 THB je Aktie vermeldet.

Samart Aviation Solutions hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 494.8 Millionen THB abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 16.14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 590.0 Millionen THB erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch