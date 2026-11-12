Samart Aviation Solutions präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Samart Aviation Solutions hat am 10.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 0.23 THB gegenüber 0.200 THB je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 16.14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 494.8 Millionen THB. Im Vorjahreszeitraum waren 590.0 Millionen THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch