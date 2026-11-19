Sam Young Chemical hat sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 93.00 KRW. Im Vorjahresquartal waren 143.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 41.19 Milliarden KRW – eine Minderung von 10.16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 45.85 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.ch