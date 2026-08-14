Sam Young Chemical: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Sam Young Chemical hat am 13.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 173.00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 43.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 54.04 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 33.37 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch