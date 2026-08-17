Sam Yang Foods zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Sam Yang Foods stellte am 14.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 18216.00 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sam Yang Foods ein EPS von 11335.00 KRW je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 770.31 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 553.08 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch