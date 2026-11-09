Sam Yang Foods: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Sam Yang Foods stellte am 06.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 11920.86 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sam Yang Foods 14773.00 KRW je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 791.80 Milliarden KRW – ein Plus von 25.28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sam Yang Foods 632.02 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch