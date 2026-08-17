Sam Wha Capacitor veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Sam Wha Capacitor hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 797.00 KRW, nach 276.00 KRW im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat Sam Wha Capacitor im vergangenen Quartal 82.85 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5.17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sam Wha Capacitor 78.77 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch