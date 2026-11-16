Sam Wha Capacitor präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Sam Wha Capacitor hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -29.00 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Sam Wha Capacitor ein EPS von 394.00 KRW in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 81.44 Milliarden KRW – ein Plus von 12.33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sam Wha Capacitor 72.51 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch