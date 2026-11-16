SAM JUNG PULP: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

SAM JUNG PULP hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 6178.00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel waren 5678.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 38.20 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 23.86 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 38.61 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch