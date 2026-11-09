Sam Industries legte Quartalsergebnis vor

Sam Industries veröffentlichte am 06.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0.33 INR gegenüber 1.99 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 37.8 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 10.71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 42.3 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch