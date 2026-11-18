Sam Hwa Electronics hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 149.00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel waren -80.000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Sam Hwa Electronics im vergangenen Quartal 7.36 Milliarden KRW verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1.12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sam Hwa Electronics 7.44 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch