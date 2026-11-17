Sam Hwa Electric hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 454.00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 272.00 KRW je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 55.21 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2.22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Sam Hwa Electric einen Umsatz von 54.01 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.ch