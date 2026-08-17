Sam Hwa Crown and Closure zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Sam Hwa Crown and Closure hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 406.00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sam Hwa Crown and Closure 499.00 KRW je Aktie verdient.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12.50 Prozent auf 48.38 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 43.01 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch