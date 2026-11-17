Sam Hwa Crown and Closure präsentierte am 16.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 174.00 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sam Hwa Crown and Closure noch ein Gewinn pro Aktie von 569.00 KRW in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 45.16 Milliarden KRW – ein Plus von 10.43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sam Hwa Crown and Closure 40.90 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch