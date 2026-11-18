Sam Bu Construction hat am 16.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 74.00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Sam Bu Construction ein Ergebnis je Aktie von 42120.00 KRW vermeldet.

Der Umsatz lag bei 19.41 Milliarden KRW – das entspricht einem Abschlag von 50.39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 39.12 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch