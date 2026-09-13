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13.09.2026 15:54:00
Sam Altman von OpenAI äussert sich zu Sicherheitsbedenken künstlicher Intelligenz
Wie gefährlich wird die KI? Darüber wird gerade wieder debattiert, es gibt Warnungen aus der Branche. Die will jetzt angeblich selbst auf die Bremse treten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
In eigener Sache
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!