Sam-A Aluminium hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 144.00 KRW je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -384.000 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Sam-A Aluminium im vergangenen Quartal 107.23 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 60.76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sam-A Aluminium 66.70 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch