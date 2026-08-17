Sam-A Aluminium: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Sam-A Aluminium liess sich am 14.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sam-A Aluminium die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 17.00 KRW. Im letzten Jahr hatte Sam-A Aluminium einen Gewinn von -249.000 KRW je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 96.92 Milliarden KRW – ein Plus von 43.78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sam-A Aluminium 67.41 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch