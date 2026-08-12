Salzgitter vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Salzgitter lud am 11.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.75 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -1.020 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 2.24 Milliarden EUR, gegenüber 2.34 Milliarden EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3.95 Prozent präsentiert.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 1.02 EUR je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 2.30 Milliarden EUR gerechnet.

Redaktion finanzen.ch