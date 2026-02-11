Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Salzgitter Aktie

11.02.2026

Salzgitter stärkt mit Zukauf sein Rüstungsgeschäft

Salzgitter
51.69 CHF 4.85%
SALZGITTER (awp international) - Der Stahlkonzern Salzgitter will mit der Übernahme der Thyrolf & Uhle GmbH sein Rüstungsgeschäft ausbauen. "Diese Akquisition ist ein weiterer Schritt unseres aktiven Portfoliomanagements mit gezielten Zukäufen in Wachstumsmärkten", sagte Unternehmenschef Gunnar Groebler laut einer Mitteilung am Mittwoch. Deutschland und Europa benötigten eine leistungsfähige Verteidigungsindustrie mit einer qualifizierten Werkstoffbasis, um sich in den geopolitischen Verwerfungen zu behaupten.

Thyrolf & Uhle stellt den Angaben zufolge mit rund 100 Mitarbeitern in Dessau Stahlkomponenten für den ballistischen Schutz her und verarbeitet Sicherheitsstahl. Das Unternehmen biete alle Leistungen rund um Stahl- und Komponentenbau an und ergänze damit perfekt das bestehende Portfolio der Salzgitter AG, hiess es. Finanzielle Details wurden nicht bekanntgeben./mne/stk

10.02.26 Salzgitter Hold Jefferies & Company Inc.
10.02.26 Salzgitter Underweight JP Morgan Chase & Co.
05.02.26 Salzgitter Buy Deutsche Bank AG
29.01.26 Salzgitter Underweight JP Morgan Chase & Co.
22.01.26 Salzgitter Neutral UBS AG
