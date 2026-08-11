Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005
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11.08.2026 13:56:00
Salzgitter: Stahlkonzern warnt vor Engpässen und Preisanstiegen wegen Niedrigwasser
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
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|13.05.26
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Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
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