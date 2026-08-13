Salzgitter präsentierte Quartalsergebnisse

Salzgitter präsentierte in der am 11.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.09 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Salzgitter -0.120 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1.47 Prozent auf 2.61 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2.65 Milliarden USD gelegen.

Redaktion finanzen.ch