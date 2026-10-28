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28.10.2026 18:57:36
Salzgitter erhöht Ergebnis-Prognose für 2026 erneut
SALZGITTER (awp international) - Der Stahlhersteller Salzgitter hat nach den ersten neun Monaten seine Ergebnis-Prognose für das Gesamtjahr erneut angehoben. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen taxiert der Vorstand des MDax -Konzerns 2026 nun mit 800 bis 875 Millionen Euro statt bisher 725 bis 825 Millionen, wie das Unternehmen am Mittwochabend in Salzgitter mitteilte. Einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag führt das Management weiter auf die Konsolidierung des Zukaufs HKM zurück. Beim Umsatz visiert der Stahlkocher weiter rund 10 Milliarden Euro an. Die Salzgitter-Aktie zog auf Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um sechs Prozent an.
Der Aussenumsatz legte in den ersten neun Monaten von 6,9 auf 7,3 Milliarden Euro zu, wie es auf Basis vorläufiger Zahlen hiess. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen stieg viel kräftiger von 224 auf 659 Millionen Euro. In den Ergebnissen sei auch ein deutlich gestiegener Beitrag der Beteiligung Aurubis enthalten. Der Kupferkonzern trug 252 Millionen Euro in der Rechnungslegungsmethode "at-equity" bei, ein Jahr zuvor waren es nur 83,5 Millionen Euro gewesen./jha/tih
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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