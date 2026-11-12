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12.11.2026 11:45:22
Salzgitter Announces Revised FY26 Guidance - Update
(RTTNews) - Salzgitter Group (SZG.DE) said, in the financial year 2026, it now anticipates: sales in the region of 10.0 billion euros, EBITDA VX of between 800 million and 875 million euros, EBT VX of between 400 million and 475 million euros, as well as ROCE VX that marginally exceeds the previous year's figure.
As Gunnar Groebler, CEO of Salzgitter AG, said: "The development in the first nine months shows that we are on the right track."
For the third quarter, the company's bottom line came in at 131.4 million euros, or 2.35 euros per share. This compares with 40.7 million euros, or 0.75 euros per share, last year. Revenue rose 24.6% to 2.741 billion euros from 2.200 billion euros last year.
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Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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