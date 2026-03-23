Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005
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23.03.2026 08:10:36
Salzgitter-Aktie: Verlust geht zurück
Der Stahlkonzern Salzgitter hat seine Verluste im vergangenen Jahr trotz eines schwachen Stahl-Umfeldes deutlich reduziert.
Aktionäre sollen eine unveränderte Dividende von 0,20 Euro je Aktie erhalten. Das Unternehmen, das seit heute im MDax der mittelgrossen Werte notiert ist, hatte bereits im Februar vorläufige Zahlen sowie einen Ausblick für das laufende Jahr vorgelegt.
Salzgitter-Aktien sind am Morgen in der allgemein schlechten Marktstimmung auf der Handelsplattform Tradegate um neun Prozent eingebrochen gegenüber dem Xetra-Schlusskurs von Freitag.
/nas/stk
SALZGITTER (awp international)
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