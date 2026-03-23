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Volle Dividende 23.03.2026 08:10:36

Salzgitter-Aktie: Verlust geht zurück

Salzgitter-Aktie: Verlust geht zurück

Der Stahlkonzern Salzgitter hat seine Verluste im vergangenen Jahr trotz eines schwachen Stahl-Umfeldes deutlich reduziert.

Salzgitter
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2025 standen unter dem Strich minus 69,8 Millionen Euro, nach einem Fehlbetrag von 347,9 Millionen Euro im Jahr zuvor. 2024 war das Ergebnis noch von hohen Wertberichtigungen, Rückstellungen und Restrukturierungskosten geprägt gewesen.

Aktionäre sollen eine unveränderte Dividende von 0,20 Euro je Aktie erhalten. Das Unternehmen, das seit heute im MDax der mittelgrossen Werte notiert ist, hatte bereits im Februar vorläufige Zahlen sowie einen Ausblick für das laufende Jahr vorgelegt.

Salzgitter-Aktien sind am Morgen in der allgemein schlechten Marktstimmung auf der Handelsplattform Tradegate um neun Prozent eingebrochen gegenüber dem Xetra-Schlusskurs von Freitag.

/nas/stk

SALZGITTER (awp international)

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Salzgitter-Aktie klettert: Ausbau des Rüstungsgeschäfts

Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com