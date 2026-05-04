thyssenkrupp Aktie 412006 / DE0007500001
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04.05.2026 17:10:36
Salzgitter-Aktie schwächer: Hüttenwerke darf Krupp Mannesmann übernehmen
Salzgitter darf nach einer Entscheidung der EU-Kommission die Hüttenwerke Krupp Mannesmann (HKM) in Duisburg vollständig übernehmen.
Der Stahlkonzern Salzgitter hatte sich im Februar mit Thyssenkrupp Steel auf den Kauf der bislang von Thyssenkrupp gehaltenen Anteile (50 Prozent) geeinigt. Salzgitter hielt zuvor bereits 30 Prozent an dem Gemeinschaftsunternehmen. Der dritte Gesellschafter Vallourec hatte sich damals schon zustimmend geäussert.
Mit der Übernahme will Salzgitter das Duisburger Werk in seinen Konzernumbau hin zur CO2-armen Stahlerzeugung einbinden. Dafür sollen zwei Hochöfen stillgelegt und durch einen Elektrolichtbogenofen ersetzt werden. Salzgitter plant zudem, die Belegschaft von 3.000 auf rund 1.000 Beschäftigte zu verkleinern.
Die Salzgitter-Aktie verliert im XETRA-Handel stellenweise 2,21 Prozent auf 46,98 Euro.
/tre/DP/nas
BRÜSSEL (awp international)
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