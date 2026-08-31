Salzgitter Aktie News: Anleger schicken Salzgitter am Vormittag auf rotes Terrain

Der Salzgitter-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 57,75 EUR. Das Tagestief markierte die Salzgitter-Aktie bei 57,70 EUR. Bei 57,75 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 2'937 Salzgitter-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 67,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 17,06 Prozent Plus fehlen der Salzgitter-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 20,62 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 64,29 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Salzgitter-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,200 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,246 EUR belaufen. Salzgitter liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,75 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,02 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -3,96 Prozent zurück. Hier wurden 2.24 Mrd. EUR gegenüber 2.34 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Salzgitter am 12.11.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 15.11.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,21 EUR je Salzgitter-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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