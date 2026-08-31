Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005
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31.08.2026 16:29:00
Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Montagnachmittag fester
Die Aktie von Salzgitter zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Salzgitter-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.
Im XETRA-Handel gewannen die Salzgitter-Papiere um 16:28 Uhr 0,2 Prozent. In der Spitze legte die Salzgitter-Aktie bis auf 58,20 EUR zu. Bei 57,75 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 23'342 Salzgitter-Aktien umgesetzt.
Am 04.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 67,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Salzgitter-Aktie derzeit noch 16,65 Prozent Luft nach oben. Am 05.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,62 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 64,42 Prozent könnte die Salzgitter-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Salzgitter-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,200 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,246 EUR aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Salzgitter am 11.08.2026. Das EPS lag bei -0,75 EUR. Ein Jahr zuvor waren -1,02 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -3,96 Prozent auf 2.24 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.34 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die Salzgitter-Bilanz für Q3 2026 wird am 12.11.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Salzgitter rechnen Experten am 15.11.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass Salzgitter im Jahr 2026 4,21 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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