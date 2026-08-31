Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Montagmittag nahezu unverändert

Kaum Bewegung liess sich um 12:28 Uhr bei der Salzgitter-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 57,85 EUR. Bei 58,00 EUR markierte die Salzgitter-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Abwärtsbewegung der Salzgitter-Aktie ging bis auf 56,60 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 57,75 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 13'753 Salzgitter-Aktien.

Bei 67,60 EUR markierte der Titel am 04.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 16,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.09.2025 bei 20,62 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 64,36 Prozent könnte die Salzgitter-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 erhielten Salzgitter-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,200 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,246 EUR. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Salzgitter am 11.08.2026. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,75 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Salzgitter 2.24 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -3,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2.34 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2026 erfolgen. Am 15.11.2027 wird Salzgitter schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,21 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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