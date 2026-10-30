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30.10.2026 09:29:00
Salzgitter Aktie News: Salzgitter fällt am Vormittag
Die Aktie von Salzgitter gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Salzgitter-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,5 Prozent bei 47,00 EUR.
Die Salzgitter-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,5 Prozent auf 47,00 EUR abwärts. Die Salzgitter-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 46,80 EUR ab. Bei 47,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Salzgitter-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9'226 Stück gehandelt.
Am 04.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 67,60 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 43,83 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 26,66 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Salzgitter-Aktie liegt somit 76,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Salzgitter-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,263 EUR belaufen. Am 11.08.2026 hat Salzgitter in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,75 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Salzgitter ein EPS von -1,02 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -3,96 Prozent auf 2.24 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2.34 Mrd. EUR gelegen.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 12.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 15.11.2027.
In der Salzgitter-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,92 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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