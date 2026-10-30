Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Mittag mit Kurseinbussen

Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,0 Prozent auf 47,20 EUR. In der Spitze büsste die Salzgitter-Aktie bis auf 46,50 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 47,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 40'889 Salzgitter-Aktien umgesetzt.

Am 04.06.2026 markierte das Papier bei 67,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Salzgitter-Aktie liegt somit 30,18 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.11.2025 (26,66 EUR). Der derzeitige Kurs der Salzgitter-Aktie liegt somit 77,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 0,200 EUR an Salzgitter-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,263 EUR aus. Salzgitter liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,75 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,02 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Salzgitter mit einem Umsatz von insgesamt 2.24 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.34 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um -3,96 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2026 terminiert. Die Veröffentlichung der Salzgitter-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 15.11.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,92 EUR je Aktie in den Salzgitter-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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