Salzgitter Aktie News: Salzgitter gewinnt am Mittwochvormittag

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 51,05 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Salzgitter-Aktie bis auf 51,25 EUR. Bei 50,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Salzgitter-Aktien beläuft sich auf 4'243 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (67,60 EUR) erklomm das Papier am 04.06.2026. 32,42 Prozent Plus fehlen der Salzgitter-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 01.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 24,72 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 51,58 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Salzgitter-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,246 EUR belaufen. Am 11.08.2026 äusserte sich Salzgitter zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,75 EUR. Ein Jahr zuvor waren -1,02 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -3,96 Prozent auf 2.24 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2.34 Mrd. EUR gelegen.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2026 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 15.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Salzgitter.

Experten taxieren den Salzgitter-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,04 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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