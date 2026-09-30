Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005
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30.09.2026 16:29:00
Salzgitter Aktie News: Salzgitter schiebt sich am Mittwochnachmittag vor
Die Aktie von Salzgitter zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Salzgitter-Papiere zuletzt 1,5 Prozent.
Im XETRA-Handel gewannen die Salzgitter-Papiere um 16:28 Uhr 1,5 Prozent. Die Salzgitter-Aktie legte bis auf 51,50 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 50,90 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 38'180 Salzgitter-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 04.06.2026 auf bis zu 67,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 32,03 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Salzgitter-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.10.2025 bei 24,72 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Salzgitter-Aktie 107,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass Salzgitter-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,246 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Salzgitter 0,200 EUR aus. Am 11.08.2026 äusserte sich Salzgitter zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,75 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,02 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 2.24 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von -3,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.34 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Salzgitter am 12.11.2026 präsentieren. Salzgitter dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 15.11.2027 präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Salzgitter-Gewinn in Höhe von 4,04 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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