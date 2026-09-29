Salzgitter Aktie News: Salzgitter tendiert am Dienstagvormittag schwächer

Um 09:28 Uhr fiel die Salzgitter-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 51,35 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Salzgitter-Aktie bis auf 51,35 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 52,65 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'791 Salzgitter-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 67,60 EUR an. Der aktuelle Kurs der Salzgitter-Aktie ist somit 31,65 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 24,72 EUR am 01.10.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 51,86 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Salzgitter-Aktie.

Nachdem im Jahr 2025 0,200 EUR an Salzgitter-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,246 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Salzgitter am 11.08.2026 vor. Salzgitter hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,75 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,02 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -3,96 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2.24 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 2.34 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 12.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 15.11.2027 wird Salzgitter schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,04 EUR je Aktie in den Salzgitter-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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