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Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005

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29.09.2026 16:29:00

Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von Salzgitter gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Salzgitter-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 51,25 EUR.

Salzgitter
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Um 16:28 Uhr rutschte die Salzgitter-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 51,25 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Salzgitter-Aktie ging bis auf 50,35 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 52,65 EUR. Bisher wurden heute 62'134 Salzgitter-Aktien gehandelt.

Am 04.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 67,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 31,90 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 24,72 EUR am 01.10.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Salzgitter-Aktie derzeit noch 51,77 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 erhielten Salzgitter-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,200 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,246 EUR. Salzgitter liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,75 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,02 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 2.24 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -3,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.34 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Salzgitter am 12.11.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 15.11.2027.

In der Salzgitter-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,04 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
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Long 13’368.27 19.37 SWBZHU
Long 13’062.30 13.67 SPSB7U
Long 12’509.72 8.94 SDDBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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