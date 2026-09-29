Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Um 16:28 Uhr rutschte die Salzgitter-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 51,25 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Salzgitter-Aktie ging bis auf 50,35 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 52,65 EUR. Bisher wurden heute 62'134 Salzgitter-Aktien gehandelt.

Am 04.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 67,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 31,90 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 24,72 EUR am 01.10.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Salzgitter-Aktie derzeit noch 51,77 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 erhielten Salzgitter-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,200 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,246 EUR. Salzgitter liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,75 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,02 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 2.24 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -3,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.34 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Salzgitter am 12.11.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 15.11.2027.

In der Salzgitter-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,04 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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