Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005
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29.09.2026 12:29:00
Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Mittag Verlust reich
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Salzgitter. Die Salzgitter-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 51,35 EUR.
Die Salzgitter-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 51,35 EUR. Die grössten Abgaben verzeichnete die Salzgitter-Aktie bis auf 50,35 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 52,65 EUR. Bisher wurden heute 35'170 Salzgitter-Aktien gehandelt.
Bei einem Wert von 67,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.06.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Salzgitter-Aktie derzeit noch 31,65 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 24,72 EUR am 01.10.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 51,86 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2025 erhielten Salzgitter-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,200 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,246 EUR. Am 11.08.2026 äusserte sich Salzgitter zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,75 EUR. Ein Jahr zuvor waren -1,02 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -3,96 Prozent auf 2.24 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Salzgitter 2.34 Mrd. EUR umgesetzt.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Salzgitter am 12.11.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 15.11.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass Salzgitter im Jahr 2026 4,04 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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